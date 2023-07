DSM-Firmenich aan kop in lagere AEX, Prosus onderaan

Fusiebedrijf DSM-Firmenich was maandag de sterkste stijger in de AEX-index op het Damrak, die een klein verlies liet zien. Techinvesteerder Prosus sloot de rij met een min van 1,3 procent. De financiële takken van internet- en gamesbedrijf Tencent en webwinkelconcern Alibaba hebben flinke boetes gekregen van de Chinese autoriteiten. Beleggers hopen wel dat er daarmee een einde is gekomen aan de strenge aanpak van de techbedrijven door Beijing in de afgelopen jaren. Prosus is grootaandeelhouder van Tencent.