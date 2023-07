Ecoloog: wolf is waarschijnlijk in het nauw gedreven

De wolf die zondag in het Drentse Wapse een schapenhouder in zijn hand heeft gebeten, was waarschijnlijk erg in het nauw gedreven. Het dier heeft gebeten om zichzelf of een prooi te verdedigen en viel niet zomaar uit zichzelf aan. Een aanval van een wolf op een mens is zeer, zeer uitzonderlijk, zegt ecoloog en wolvendeskundige Erwin van Maanen van ecologisch adviesbureau EcoNatura. Dat is volgens hem in de laatste vijf jaar in Europa niet voorgekomen.