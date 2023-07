Juich maar niet te vroeg om de val van Rutte IV

De politiek zit vol wetmatigheden. Eentje daarvan, die de premiersloopbaan van Mark Rutte al jarenlang hinderlijk achtervolgt, is dat het je vroeg of laat zuur opbreekt wanneer je gedwongen bent te regeren met coalities die vanuit het brede midden zijn samengesteld. VVD met PvdA, VVD met CDA, D66 en ChristenUnie; stuk voor stuk zijn het geen combi’s die veel garanties bieden voor een bezield, krachtdadig beleid. Ze vormen eerder het recept voor pappen en nathouden, voor het parkeren van probleemdossiers, voor het afkopen van politieke meningsverschillen met een geldverslindende voor-elk-wat-wils-politiek. Voor weinig daden en veel management by speech, kortom.