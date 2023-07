Ook refo past verlegenheid bij terugdenken aan slavenhandel

Nazaten van slaven vieren op deze zaterdag hun ‘bevrijdingsdag’, Ketikoti. Op 1 juli 1863 kwamen er in Suriname en op de Nederlandse Antillen meer dan 45.000 slaven vrij. Nederland is betrokken geweest bij het verhandelen van meer dan een half miljoen slaven. Voor het eerst zal koning Willem-Alexander de herdenking van Ketikoti bijwonen en naar verwachting maakt hij dan excuses voor het slavernijverleden van ons land. Ook de gemeentes Middelburg en Vlissingen, die in de zeventiende en achttiende eeuw een belangrijk aandeel hadden in de slavenhandel, maken daar excuses voor.