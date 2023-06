De aandelenbeurzen in New York zijn met kleine uitslagen de handel uitgegaan. Kopstukken van de centrale banken van de Verenigde Staten, de eurozone en het Verenigd Koninkrijk benadrukten dat zij nog niet klaar waren met de strijd tegen de hoge inflatie, die zij doorgaans te lijf gaan met renteverhogingen. Amerikaanse chipbedrijven stonden in de schijnwerpers vanwege een mogelijke aanscherping van exportbeperkingen naar China.