Frituurders: Eigen pan mee naar snackbar is totaal onwerkbaar

Cafetaria zien het niet zitten als klanten vanaf zaterdag hun eigen pan meenemen als ze patat komen halen. In een overheidscampagne over het verbod op gratis eenmalig wegwerpplastic wordt hiertoe opgeroepen, maar volgens de Vereniging Professionele Frituurders (ProFri) is dit in de praktijk „totaal onwerkbaar”. „Ik hoop echt dat mensen hun verstand gebruiken en niet met hun eigen pannen naar de snackbar komen”, zegt ProFri-directeur Frans van Rooij.