Tientallen grote bedrijven eisen dat de Europese Unie strengere regels invoert voor de CO2-uitstoot van vrachtwagens. Multinationals als Heineken, Nike en Ikea hopen dat ambitieuzere doelstellingen in het landenblok ook voor meer investeringen van autofabrikanten in elektrische vrachtauto’s zorgen, schrijft Financial Times (FT).