Kuipers wil volgende pandemie beter luisteren naar sceptici

In de voorbereidingen op een volgende pandemie houdt het kabinet meer rekening met hoe om te gaan met kritische of wantrouwende burgers, zegt zorgminister Ernst Kuipers. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) deed onderzoek naar coronascepsis en concludeert dat de overheid sceptici niet moet buitensluiten, maar juist nieuwsgierig moet benaderen. Dan kan de overheid begrijpen waar zorgen vandaan komen en voorkomen dat groepen het vertrouwen in de democratie verliezen.