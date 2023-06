Hoogwatergolfje op de Rijn, waterbeheerders blij

Rijkswaterstaat verwacht vanaf zaterdag een kleine hoogwatergolf op de Rijn. De rivier staat op dit moment door de droogte heel laag, maar in het weekend wordt een afvoer van tussen de 1500 en 1700 kubieke meter per seconde verwacht met het hoogtepunt op maandag. Daarna zakt het water weer, maar pas over twee weken komt de waterstand weer in de buurt van het laagwater van dit moment, zegt Bas Boterman, senior adviseur watermanagement bij Rijkswaterstaat. Het hoogwatergolfje wordt veroorzaakt door veel regen in het Duitse stroomgebied van de Rijn.