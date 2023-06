Rotterdam krijgt een locatie waar statushouders worden opgevangen, voordat ze naar een eigen woning kunnen gaan. Maximaal 1500 mensen kunnen tijdelijk terecht op een zeecruiseschip in de Merwehaven, in Rotterdam-West. Het schip Silja Europe, dat eerder als asielopvang in Velsen werd ingezet, is vanaf 1 juli beschikbaar als ‘tijdelijke doorstroomlocatie’. Volgens de gemeente blijft de boot voorlopig 1,5 jaar aangemeerd.