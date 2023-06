Meer dan de helft van de FNV-leden in de supermarkten (57 procent) heeft het eindbod van werkgevers afgewezen, meldt de FNV. De vakbond zegt nu in gesprek met ze te gaan of er voldoende draagvlak is om de „werkgevers met acties weer terug aan de onderhandelingstafel te dwingen”. De leden van het CNV stemden wel in met het loonbod.