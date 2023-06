Westerse landen hebben aan het begin van een Oekraïne Wederopbouwconferentie in Londen miljarden extra toegezegd voor de wederopbouw van het in oorlog verkerende land. De Oekraïense premier Denys Shmyhal zei dat het land verspreid over twaalf maanden minstens 5,6 miljard euro extra nodig heeft om van de oorlog te herstellen.