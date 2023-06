Proces over documenten thuis bij Trump begint op 14 augustus

Het proces tegen ex-president Donald Trump over diens omgang met geheime documenten uit het Witte Huis begint 14 augustus, zo is dinsdag bekendgemaakt. Het moet volgens het Openbaar Ministerie een vlot proces worden. De aanklacht tegen Trump bevat 37 punten en hij wordt ervan beschuldigd dat hij vertrouwelijke documenten die hij niet mee naar huis had mogen nemen, bij zijn vertrek uit het Witte Huis naar zijn huis in Florida heeft gebracht.