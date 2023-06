RDLeesclub | Belijdenissen

Kerkvader Augustinus, bisschop van Hippo, leefde van 354 tot 430. In 397 en 398 schreef hij zijn ”Confessiones”. Een Nederlandse vertaling van dit autobiografische werk verscheen in 1928 van de hand van Alexander Sizoo. ”Belijdenissen” bestaat uit dertien boeken, hoofdstukken, die zijn onverdeeld in verschillende paragrafen. In de eerste negen hoofdstukken reflecteert Augustinus op zijn leven en zijn bekering. De laatste vier hoofdstukken zijn meer algemene overpeinzingen over onder meer Genesis, het geheugen en de Drie-eenheid.