Plannen voor verhuizing eigen woning naar box 3 nog niet concreet

De laatste tijd krijg ik veel vragen over de mogelijke verplaatsing van de eigen woning naar box 3. Op die manier kan eventuele overwaarde voortaan als vermogen worden belast. Niet zelden hebben die vragen een wat verwijtende ondertoon, omdat ik al meer dan tien jaar pleit voor het al dan niet versneld aflossen van de hypotheek. In zekere zin kun je stellen dat elke extra aflossing weer een stukje overwaarde creëert, met als gevolg dat het vermogen op papier telkens iets toeneemt. De huidige prijscorrectie op de woningmarkt snoept daar weer wat vanaf, maar op de lange termijn stijgen woningen alleen maar in waarde.