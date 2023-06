Prosus was donderdag de sterkste stijger in de AEX-index op het Damrak, die weinig beweging liet zien. De techinvesteerder profiteerde van stevige koerswinsten in de Chinese techsector, waar positief werd gereageerd op een verlaging van een belangrijk rentetarief van de Chinese centrale bank. Met die stap hoopt Beijing de kredietverlening te stimuleren en de kwakkelende economie aan te jagen.