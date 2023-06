De bosbrand op een voormalig militair oefenterrein ten zuiden van Berlijn is na twee weken gedoofd. De bestrijding van het vuur werd bemoeilijkt door onontplofte munitie in het gebied. Volgens de stichting die het gebied beheert, lijkt het vuur uit zichzelf te zijn uitgebrand langs brandgangen en zandgebieden. In Duitsland woeden meer natuurbranden.