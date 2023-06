Kritiek van Trump op rechtsgang gevaarlijk

De Amerikaanse oud-president Donald Trump liet dinsdag stevige verbale geselingen neerdalen op de rechterlijke macht vanwege de 37 aanklachten die hij aan zijn broek kreeg. „Deze dag zal de geschiedenis ingaan als een dag van schade”, fulmineerde hij tijdens een toespraak op een golfbaan in New Jersey. Het tegen hem geopende proces bestempelde hij als „een politieke vervolging, net als in een fascistische of communistische staat; een poging om opnieuw een verkiezing te vervalsen en zo de Amerikaanse democratie te vernietigen”.