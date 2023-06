Lauwe ontvangst strategieplannen Shell op Damrak

Op de Amsterdamse beurs werden de nieuwe strategieplannen van Shell woensdag lauw ontvangen door beleggers. Het olie- en gasconcern liet voorafgaand aan een beleggersdag in New York weten zijn aandeelhouders fors te gaan belonen. Naast een dividendverhoging, die dit kwartaal van kracht wordt, gaat Shell in de tweede jaarhelft voor minimaal 5 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Ook worden de investeringen teruggeschroefd en de kosten verlaagd.