Greta Thunberg heeft vrijdag haar laatste schoolstaking gehouden omdat ze haar diploma van de middelbare school krijgt. De Zweedse klimaatactivist begon in 2018 elke vrijdag te spijbelen om bij het parlement in Stockholm te protesteren tegen klimaatverandering. Haar demonstraties waren de inspiratie voor de wereldwijde protestbeweging Fridays For Future van scholieren.