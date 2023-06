AEX koerst af op hoger begin door hoop rentepauze in VS

De AEX-index op het Damrak lijkt vrijdag licht hoger te beginnen aan de laatste handelsdag van de week. De hoop dat de Federal Reserve volgende week de rente niet verder gaat verhogen, is weer toegenomen na nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Zo bleek dat het aantal wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten is gestegen tot het hoogste niveau sinds oktober 2021. De Amerikaanse arbeidsmarkt lijkt daarmee te verslechteren en de Fed zou daardoor een pauze kunnen inlassen met de renteverhogingen.