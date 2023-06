Verzekeraar NN Group is donderdag op Beursplein 5 in de AEX-kopgroep geëindigd met een plus van 1,6 procent. Ook Aegon dikte aan, met 0,3 procent. Investeringsbank RBC heeft beide verzekeraars in een positief analistenrapport als favorieten in de Benelux bestempeld. Uitzender Randstad (plus 1,8 procent) ging er echter met de grootste winst vandoor.