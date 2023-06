De Nederlandse kerken herdenken op 30 juni in de Nieuwe Kerk in Amsterdam de afschaffing van de slavernij. In de dienst wordt „het leed dat de tot slaaf gemaakte mensen is aangedaan benoemd”, aldus de Raad van Kerken, die de dienst organiseert. Ook wordt schuld beleden voor de rol die kerken hebben gespeeld in de tijd van de slavernij.