In navolging van de grootbanken verhoogt ook de Volksbank de spaarrente. Spaarders bij SNS en RegioBank kunnen daardoor vanaf 15 juni 1 procent rente verwachten. Bij ASN Bank gaat het hoogste rentetarief naar 0,95 procent. In alle gevallen krijgen consumenten die hoogste rente alleen over de eerste 100.000 euro. Daarboven ligt de rente een half procentpunt lager.