De EU-lidstaten en het Europees Parlement zijn het eens geworden over nieuwe wetgeving die consumenten beter beschermt bij het online of per telefoon afsluiten van financiële contracten, zoals een verzekering of lening. De strengere regels voor banken, verzekeraars, pensioenfondsen en andere financiële dienstverleners moeten consumenten beschermen tegen bijvoorbeeld overhaaste aankopen en onvolledige informatie.