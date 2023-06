Een vrouw van wie gedacht werd dat ze mogelijk was ontvoerd in Houten, blijkt niet tegen haar wil te zijn meegenomen. Zondag rond 16.55 uur meldde iemand aan de politie dat vanaf het parkeerterrein van het Van der Valk-hotel aan de Hoofdveste mogelijk een jonge vrouw van haar vrijheid werd beroofd en dat ze onder dwang in een auto werd geduwd. Hierbij waren vermoedelijk twee mannen betrokken.