Het was een plechtig moment toen koning Charles vorige maand de kroningseed aflegde met de hand op de Bijbel. Maar ook in de Verenigde Staten, waar de scheiding tussen kerk en staat veel strakker is, leggen presidenten bij hun beëdiging de linkerhand op zo’n Bijbel. En of ze het nu menen of niet, zij zeggen daarmee dat dit boek het uitgangspunt is voor hun beleid.