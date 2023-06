Sittard-Geleen: ontslagen Nedcar lagen in lijn der verwachting

Voor de gemeente Sittard-Geleen kwamen de donderdag aangekondigde massaontslagen bij Nedcar niet onverwacht. De autofabriek ligt bij het dorpje Born, dat deel uitmaakt van de gemeente Sittard-Geleen. „Het lag in de lijn der verwachting dat VDL Nedcar zou aankondigen dat er een ontslagaanvraag zou komen voor medewerkers”, aldus de gemeente in een verklaring. „We hebben daarom de afgelopen tijd regelmatig gesproken met VDL Nedcar en we weten dat VDL bezig is met plannen voor de toekomst van de fabriek.”