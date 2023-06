De gevangenisstraf van Joseph Shahbazian, een Iraans-Armeense voorganger, is verminderd van tien jaar naar twee jaar. „Een sprankje hoop”, schrijft Open Doors, „maar ook een onderstreping van de noodzaak van meer aandacht voor een eerlijke rechtsgang voor religieuze minderheden in Iran”. Shahbazian heeft in Iran al negen maanden van zijn gevangenisstraf uitgezeten. Als hij vrijkomt, mag hij twee jaar niet naar het buitenland reizen.