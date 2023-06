Partijen Utrecht willen formatie zonder BBB voor reces afronden

GroenLinks, VVD, D66, CDA en PvdA in de provincie Utrecht willen nog voor het zomerreces, dat op 10 juli begint, de gesprekken over de vorming van een nieuwe coalitie afronden. Na afloop van het reces zou dan een nieuw college van Gedeputeerde Staten gevormd kunnen worden, meldt de provincie Utrecht. BBB, de winnaar van de verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart dit jaar, is niet in beeld voor deelname aan de coalitie.