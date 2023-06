Beurzen Azië stijgen na goedkeuring schuldenakkoord VS

De belangrijkste aandelenbeurzen in Azië wonnen donderdag terrein. Beleggers reageerden opgelucht dat de onlangs gesloten deal over de verhoging van het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid is goedgekeurd door het Huis van Afgevaardigden. Zonder goedkeuring door het Congres dreigden de Verenigde Staten binnenkort zonder geld te komen zitten. De deal gaat nu nog naar de Senaat voor goedkeuring, waar de Democraten de meerderheid in handen hebben. Het wetsvoorstel zal daarna worden ondertekend door president Joe Biden.