Chipbedrijf Nvidia verder omhoog op afwachtend Wall Street

Nvidia zette dinsdag de opmars voort op de aandelenbeurzen in New York, die weer opengingen na het lange weekeinde in de Verenigde Staten. De chipproducent heeft een reeks nieuwe producten en diensten bekendgemaakt rondom kunstmatige intelligentie (AI). Daaronder valt bijvoorbeeld een supercomputer waarmee techbedrijven als Microsoft en Meta Platforms opvolgers van de bekende chatbot ChatGPT kunnen ontwikkelen. Het aandeel Nvidia profiteert al sterk van de grote vraag naar techniek voor AI-toepassingen en werd 5 procent hoger gezet. Daarmee tikte het bedrijf een beurswaarde van 1 biljoen dollar aan.