Tekeningen van zeldzame planten en dieren in bushokjes Overijssel

Basisschoolleerlingen uit Overijssel kunnen over een paar weken in bushokjes hun tekeningen op groot formaat terugzien. De provincie heeft scholieren gevraagd om tekeningen te maken van zeldzame planten- en diersoorten die in Overijssel leven, ook om zo de bekendheid van deze soorten te vergroten. Het gaat om planten en dieren met bijzondere namen als de groene glazenmaker, franjestaart, kommavlinder en klein wintergroen.