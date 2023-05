Wiersma wil weekendschool die over de schreef gaat kunnen sluiten

Onderwijsminister Dennis Wiersma wil weekendscholen en andere aanbieders van informeel onderwijs in een ultiem geval kunnen sluiten als zij aanzetten tot haat, geweld of discriminatie. Dat schrijft de bewindsman in een Kamerbrief waarin hij eerder aangekondigde plannen om meer controle te houden op weekendscholen verder uitwerkt. Hij wil ook dat het mogelijk wordt om een bepaalde docent of lesmateriaal te weren uit het klaslokaal van informele scholen.