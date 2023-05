Veel bedrijven willen wel, maar kunnen nog niet verduurzamen

Duizenden bedrijven willen wel verduurzamen maar kunnen het nog niet, bijvoorbeeld omdat ze nog in de rij staan voor een nieuwe aansluiting op het elektriciteitsnet of omdat een alternatief als groene waterstof niet of nauwelijks beschikbaar is. Dat schrijven ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in een brief aan de Tweede Kamer. Ze vinden het „onrechtvaardig” dat die ondernemingen volgens het nieuwe klimaatplan van het kabinet straks wel een „strafheffing” moeten betalen over het gas waar ze eigenlijk vanaf willen.