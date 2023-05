Bij drie vestigingen in Amsterdam van een Surinaams geldwisselkantoor hebben in de nacht van dinsdag op woensdag explosies plaatsgevonden. Niemand is gewond geraakt. De politie onderzoekt onder meer het motief: of de explosies plaatsvonden om iets weg te nemen of om te bedreigen, bevestigt een politiewoordvoerder berichtgeving van AT5.