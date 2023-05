In het voorjaar was er weer een landelijke bijeenkomst van de werkgroep ”Singles in de kerk”. Het is belangrijk om aandacht te hebben voor deze doelgroep, want onze kerken zijn nogal ingericht op gezinnen. Best bijzonder eigenlijk. Jezus was immers niet getrouwd en Paulus schrijft in de Korinthebrief dat hij zou willen dat alle mensen zouden zijn zoals hij, ongetrouwd.