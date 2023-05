Prosus was maandag de sterkste stijger in de AEX-index op het Damrak, die een klein verlies liet zien. De techinvesteerder profiteerde van de stevige koerswinsten in de Chinese techsector waarin het grote belangen heeft, en steeg 1,6 procent. Beleggers deden het verder rustig aan in afwachting van de onderhandelingen over de verhoging van het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid.