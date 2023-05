De stress van generatie Z

Mensenvrees, groepsdruk. Voor wie wil je als jongere relevant zijn?

Wat ben ik leuk! (maar ben ik leuk?), dat was de titel van de NRC-special over Generatie Z (6-5). Tot generatie Z rekent men jongeren geboren tussen 1997 en 2012. Het is de generatie van spagaten. Een van de tegenstellingen viel me meteen op: grenzeloze vrijheid, maar enorme stress. Ze mogen niet alleen zelf bepalen wie ze willen zijn, maar ze moeten dat ook. Z staat onder druk om het eigen unieke ik succesvol vorm te geven. Dat lukt maar slecht.