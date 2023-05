De groep activisten die een pand hebben gekraakt van de Russische miljardair Arkadi Volozj aan de Vossiusstraat in Amsterdam „kunnen voorlopig blijven”. Dat heeft het gerechtshof Amsterdam dinsdag besloten, waarmee de familie van ondernemer Arkady Volozj in het hoger beroep ongelijk heeft gekregen. De rechter kwam in november tot dezelfde conclusie in een kort geding.