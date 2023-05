Nog twee verdachten schietpartij Rotterdam aangehouden

Twee mannen uit Rotterdam en Capelle den IJssel zijn door de politie aangehouden omdat ze betrokken zouden zijn bij een schietpartij in Rotterdam. De mannen van 31 en 26 jaar zijn op verschillende momenten opgepakt en zitten sinds woensdag en afgelopen nacht vast. Bij het incident liep een 26-jarige man uit diezelfde stad schotwonden op. Hij werd door een auto afgezet bij een ziekenhuis en is aangehouden. Eerder is een 27-jarige Rotterdammer al opgepakt.