Koning: Corona verscherpte bestaande verschillen tussen mensen

Koning Willem-Alexander vindt dat de coronapandemie vooral bestaande tegenstellingen tussen mensen heeft vergroot en verscherpt. Het deed volgens hem „pijn” dat hij als koning niet „optimaal kon functioneren” door het land in te gaan en een „verbindende rol te spelen”. „Je zit maar achter je scherm en het is redelijk beperkt wat je kan doen”, vertelt het staatshoofd donderdag in de podcast Door de ogen van de Koning met radiomaker Edwin Evers.