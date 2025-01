Harry en Meghan brengen bezoek aan slachtoffers brand LA

Koninklijk Huis

Prins Harry en Meghan hebben slachtoffers van de bosbranden in Los Angeles bezocht, meldt The Mirror. Op foto’s is te zien hoe het echtpaar troost biedt aan slachtoffers die hun huizen hebben verloren. Het koppel deelde ook voedselpakketten uit in het Pasadena Convention Centre, dat nu als opvanglocatie dient.