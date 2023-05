Het wordt de meest gesloten en mysterieuze natie ter wereld genoemd: Noord-Korea. Toch is afgelopen decennium een gestage stroom aan boeken verschenen over het totalitaire land. In zijn nieuwe boek ”Noord-Korea ontmaskerd” biedt Jan Vermeer een boeiend overzicht van Noord-Korea als land en systeem, waarin hij zowel de breedte als de diepgang niet schuwt.