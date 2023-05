De AEX-index op het Damrak leverde woensdag een eerdere kleine winst weer in. Ook ABN AMRO zag een stevige openingswinst, die volgde op sterke resultaten van de bank, verdampen. Supermarktconcern Ahold Delhaize, dat ook met kwartaalcijfers kwam, was de grootste daler bij de hoofdfondsen. Beleggers bleven verder terughoudend in afwachting van het belangrijke Amerikaanse inflatiecijfer, dat later op de dag naar buiten komt.