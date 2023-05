De hypotheekrente is duidelijk sterker gestegen dan de rente op spaarrekeningen sinds de Europese Centrale Bank (ECB) vorig jaar is begonnen met het opvoeren van zijn rentetarieven in de strijd tegen de inflatie. Dat constateren economen van De Nederlandsche Bank (DNB), die opmerken dat de spaarrente eigenlijk „nog maar beperkt” is toegenomen.