Allianz: voedselinflatie blijft tot eind dit jaar alarmerend hoog

De voedselinflatie blijft dit jaar alarmerend hoog, terwijl juist veel grondstofprijzen afgelopen jaar flink zijn gedaald. Pas aan het einde van 2023 is er kans op voedselprijzen die duidelijk minder hard stijgen, meldt kredietverzekeraar Allianz Trade in het rapport ‘Honger naar winst’. Daarin wijst risicodirecteur Benelux Johan Geeroms naar de voedingsbedrijven in Europa die hun prijzen verhogen om te proberen verloren winsten goed te maken.