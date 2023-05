De Duitse webshop Zalando heeft zijn verlies in het eerste kwartaal teruggedrongen dankzij besparingen op marketing en efficiëntere logistiek. Het internetbedrijf profiteerde er onder andere van dat klanten per bestelling meer in hun digitale winkelmand stopten, wat vervoerskosten scheelt. Een jaar eerder leed de modewebshop fors verlies door leveringsproblemen, hogere kosten en pessimisme bij consumenten.