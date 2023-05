’S-HERTOGENBOSCH (ANP) - Kredietverzekeraar Allianz verwacht eind dit jaar een flinke recessie in de Verenigde Staten. De Amerikaanse Federal Reserve meldde onlangs rekening te houden met slechts een milde recessie in de grootste economie ter wereld, maar Johan Geeroms, risicodirecteur Benelux van Allianz Trade, denkt daar duidelijk anders over.