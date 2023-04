Geplaagde First Republic Bank keldert weer op groen Wall Street

De geplaagde Amerikaanse bank First Republic Bank heeft vrijdag opnieuw klappen gekregen op Wall Street. Handelaren op de aandelenbeurs in New York werden nerveus omdat er nog altijd geen oplossing is voor de bank. De Amerikaanse overheid zou gesprekken daarover leiden, maar zolang er geen reddingsplan is blijft de beurskoers kelderen. Vrijdag werden de aandelen uiteindelijk 43,3 procent minder waard na even meer dan de helft lager te hebben gestaan.